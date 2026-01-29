GEM brinda asesorías gratuitas para regularizar viviendas de manera directa y sin intermediarios

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), informa que el trámite para obtener el título de propiedad o posesión de viviendas o terrenos se realiza de manera personal en las oficinas del Instituto y no requiere de gestores o intermediarios externos, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender y evitar posibles fraudes.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social señala que todos los procedimientos son apegados a la normatividad aplicable (Foto: Especial).

Este Instituto, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), puntualiza que la asesoría que otorga su personal es gratuita y ninguna persona o servidor público está facultado para solicitar pago alguno o exigir recursos adicionales con el propósito de facilitar, agilizar o garantizar el acceso al trámite.

Todos los procedimientos se realizan conforme a la normatividad aplicable y bajo principios de legalidad, transparencia y certeza jurídica. La regularización de la tenencia de la tierra es un derecho que se garantiza mediante procesos claros, institucionales y accesibles.

Para más información, orientación o aclaración de dudas, la ciudadanía puede acudir directamente a la delegación regional del Imevis más cercana, donde la atención personalizada se brinda de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas; consulta su ubicación en: https://imevis.edomex.gob.mx/delegaciones_regionales.

Las y los mexiquenses cuentan con diversos medios de atención para realizar una denuncia: a través de la Sedui, al teléfono 722 275 62 50 extensión 5322. Y mediante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), en la página https://retys.edomex.gob.mx/cedulainfo/563#.

Asimismo, se brinda atención personal en la oficina del Órgano Interno de Control del Imevis, ubicada en la Carretera Toluca-Tenango del Valle, Km. 14.5, Parque Industrial San Antonio la Isla, Estado de México. De igual forma, llamar a la línea telefónica 722 276 5550, extensión 248, para realizar la queja correspondiente.

El Instituto reitera su exhorto a la población a no dejarse engañar, a realizar sus trámites únicamente por las vías oficiales y a denunciar cualquier práctica irregular con el fin de proteger su patrimonio.

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