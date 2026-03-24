GEM entrega “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica” a estudiantes destacados

El gobierno del estado de México, otorgó “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica” a cuatro estudiantes destacados mexiquenses de distintos niveles educativos, con una inversión superior a 60 mil pesos, como parte de las acciones de este programa.

Los beneficios son para un estudiante que continuará con su formación de posgrado en Chile, un joven pianista que participará en una competencia internacional de música clásica en Viena, así como dos alumnos de secundaria (Foto: Especial).

Durante el acto, Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que estas acciones responden al compromiso de la Gobernadora para que ninguna persona tenga que interrumpir su formación o renunciar a sus sueños por falta de oportunidades, y para que los jóvenes desarrollen su talento y contribuyan al bienestar de la entidad.

En esta entrega se benefició a estudiantes desde educación básica hasta estudios de posgrado, lo que refleja el acompañamiento educativo en todos los niveles.

Entre los beneficiarios se encuentra Valentín Santiago Martínez, quien continuará su preparación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde cursará una maestría en Desarrollo y Cooperación Internacional; así como Mateo Castañeda Caffaratti, pianista mexiquense de 13 años, alumno de la Escuela de Bellas Artes de Toluca y ganador del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, que representará al Estado de México en la final del “6th Elevato Competition for International Youth”, el próximo 28 de marzo en Viena, Austria.

Asimismo, Axel Granados Méndez y Matías Romero Fierro, estudiantes de secundaria, quienes recibieron este apoyo para continuar su formación académica en este nivel educativo, que este año conmemora 100 años en México, una etapa fundamental para el desarrollo académico y personal.

Finalmente, el titular de la SECTI subrayó que estas becas forman parte de una estrategia para acompañar a las y los estudiantes en su trayectoria educativa, desde la educación básica hasta niveles superiores, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios y alcanzar sus metas.

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