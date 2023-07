GEM fomenta el turismo responsable en el avistamiento de luciérnagas

El estado de México posee una amplia variedad de sitios de una gran riqueza natural, lo que permite tener gratas experiencias turísticas, una de ellas es el avistamiento de luciérnagas, un fenómeno natural que sólo se presenta en verano.

•Invitan a disfrutar de la visita de este insecto en los diversos ecoparques del Valle de Los Volcanes, asimismo recomiendan revisión previa del Semáforo de Alerta Volcánica y en el recorrido cuidar la flora y la fauna (Foto: Especial).

Con el fin de generar turismo responsable y comprometido con el medio ambiente, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invitan a seguir las recomendaciones para el cuidado de la flora y fauna de los parques ecoturísticos en los que se puede apreciar el avistamiento.

El fenómeno de las luciérnagas es un espectáculo único, por ello, se deben seguir una serie de condiciones para su avistamiento, los recorridos son estrictamente nocturnos y en completa oscuridad, no está permitido el uso de linternas o aparatos electrónicos que produzcan luz.

De igual manera, se solicita a los asistentes que guarden silencio ya que el ciclo de reproducción de este insecto se puede ver afectado por faltar a alguna de las indicaciones antes señaladas.

Para no perturbar este espectáculo natural, además de generar conciencia ambiental, no se debe, bajo ninguna circunstancia, tratar de tocar ni mucho menos llevarse alguna luciérnaga.

En esta temporada es muy frecuente que llueva por lo que se recomienda llevar impermeables que no sean reflejantes o ropa oscura, calzado cómodo y antiderrapante. Queda estrictamente prohibido usar cualquier tipo de repelente o mata insectos.

De igual forma, se debe respetar los horarios de los parques, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no tirar basura, seguir los senderos establecidos, no llevarse flora y fauna y no llevar mascotas.

En el Valle de Los Volcanes diversos parques ofrecen el avistamiento de luciérnagas. El horario general establecido de recepción es de 18:30 a 19:30 horas e inicio de recorrido para observar a las hadas del bosque de 20:00 a 21:30 horas, para salir de los parques aproximadamente a las 22:00 horas.

Entre los ecoparques en los que se puede disfrutar de este espectáculo natural se encuentran Bosque Esmeralda, Hacienda Panoaya, Rancho del Valle, Rancho Alegre, Chalma Tetlalcolulco, Bosque Árboles de Navidad, Las Huertas Cascada la Burbuja, Dos Aguas, Rancho La Mesa, Primas Basálticos Texcoco, El Ocotal, Manuel Ávila Camacho Santuario de Luciérnagas, Las Piedras y Peña Verde.

La Secretaría de Cultura y Turismo prepara el Festival de las Luciérnagas con actividades culturales, artísticas y deportivas, así como la venta artesanal y el avistamiento de este pequeño insecto. Éste tendrá lugar del 21 al 23 de julio.

Asimismo, el gobierno del estado invita a las y los interesados en visitar el Valle de Los Volcanes a estar atentos al Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil al respecto.

