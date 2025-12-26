GEM frena 78% del dinero exigido por extorsión

Como parte de la estrategia contra la extorsión, el Gobierno del Estado de México frenó la entrega del 78% por ciento del dinero exigido por este delito del 18 al 24 de diciembre, así se informó en la Mesa de Paz que preside diariamente la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

El porcentaje representa más de 6.8 millones de pesos exigidos a las víctimas de este delito del 18 al 24 de diciembre.

“Hoy, en la reunión de Mesa de Paz, que realizamos en el#C5 de Toluca, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que gracias a las acciones de la PolicíaCibernética, se evitó la entrega de más de 6.8 millones de pesos por intentos de extorsión.

En equipo, hacemos frente a este delito para el bienestar de las y los mexiquenses. Les invito a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conozcan son víctimas”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, el resultado se deriva de las 646 denuncias ciudadanas presentadas en ese periodo, las cuales son importantes para activar de inmediato los protocolos de atención.

Del total de reportes recibidos, 279 correspondieron a extorsión telefónica; 202, a fraude telefónico; 37, a llamadas maliciosas; 14, a extorsión electrónica; 14, a amenazas; ocho, a extorsión por derecho de piso; cinco, a extorsión directa, y 87 a otros tipos de ilícitos. Los municipios con mayor incidencia son Ecatepec, Toluca y Naucalpan.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez invita a la ciudadanía a denunciar en el 089 que se encuentra disponible las 24 horas, ya que mediante la confianza de la población es posible combatir la extorsión.

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