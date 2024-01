GEM garantizará elecciones de 2024: Horacio Duarte

Con el arranque del Proceso Electoral Local para elegir a miembros de los 125 municipios y del Congreso Local, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares dio a afirmó que habrá garantías para la realización del proceso en toda la entidad.

Secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares (Foto: redes X).

Dijo que la conducción de la organización electoral debe ser garantizada por los funcionarios de los 125 consejos municipales y los 45 consejos distritales, y en el caso del Ejecutivo, aseguró que la elección va a transcurrir en paz y en tranquilidad.

“La conducción que tiene la conducción electoral, en este caso el IEEM, la parte que lleva el INE y la parte que lleva la organización con su Junta de las elecciones, garantiza primero que funcionen los 125 Consejos Municipales, los 45 Consejos Distritales Locales, los 40 Consejos Municipales Federales; y eso es una garantía de que la elección va a transcurrir desde nuestro punto de vista, en paz, en tranquilidad, que el día de la elección la gente salga a votar mayoritariamente y sea la gente de manera libre que ejerza su voto”.

En ese sentido refirió que el gobierno por lo que le toca, coadyuvará en la materia a través de la Secretaría de Seguridad: realizarán operativos y en todas las necesidades que se tengan.

Desde la Secretaría de Gobierno, dijo, van a hacer lo que tengan que hacer respecto al sur del Estado de México, pues no solamente el sur es lo que les interesa, sino en realidad toda la entidad, esto, tras haberse encendido las alertas en el sur de la entidad, y afirmó que la responsabilidad del estado es atender los 125 municipios y están enfocados en ello.

Respecto al tema de si habría o no candidatos en el sur del estado, por expresiones de la falta de garantías, refirió son los Partidos políticos quienes tienen que asumir su responsabilidad, y que a veces los Partidos dicen que no postularían candidatos por su realidad de que esos Partidos no tienen representatividad, pero afirmó que finalmente ve dos coaliciones en el estado de México, con excepción de Movimiento Ciudadano que irá solo, que habrá dos coaliciones que sí tendrán candidatos en esa región del estado.

Finalmente respecto a que haya garantías de que no se usen recursos públicos, afirmó que la gobernadora dio su palabra para ello, y además es una obligación legal, “cuidar que no se utilicen recursos públicos para ninguna campaña que beneficie algún candidato”.

Comentarios

comentarios