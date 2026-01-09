GEM implementa acciones preventivas con ganaderos para la contención del gusano barrenador

El gobierno del estado de México brinda acompañamiento al sector ganadero en la implementación de acciones preventivas, atención técnica y coordinación interinstitucional para la contención del gusano barrenador en el ganado mexiquense.

Destaca Secretaría del Campo presupuesto de más de 10 millones para proteger la sanidad del ganado mexiquense (Foto: Especial).

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos de 18 municipios del sur de la entidad, donde informó que el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México cuenta con un presupuesto concurrente superior a 10 millones de pesos, el cual podrá destinarse al reforzamiento de las acciones estatales de vigilancia y contención de esta plaga, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria.

Además, se acordó la implementación de baños garrapaticidas móviles, principalmente en los municipios de Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Zacazonapan, así como la atención directa en campo con médicos veterinarios.

De manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con el acompañamiento de la Comisión México – Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), se instalarán trampas entomológicas en las zonas donde se confirme la presencia del vector, conforme a criterios técnicos y normativos.

De manera preventiva, la colocación de estas trampas iniciará en la comunidad de El Mango, en el municipio de Tlatlaya, así como en Amatepec.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, reiteró el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para proteger la sanidad pecuaria y el patrimonio de las y los productores mexiquenses.

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