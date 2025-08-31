GEM instala depósitos literarios en cinco municipios

Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura entre niñas, niños y jóvenes, el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), instaló cinco depósitos literarios en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Acambay, Lerma y Temoaya.

Estos espacios, concebidos como pequeñas bibliotecas comunitarias, ofrecen al público obras publicadas por el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), invitando a descubrir historias fascinantes y nuevos mundos a través de la literatura (Foto: Especial).

Los depósitos literarios se ubican en:

• Museo Virreinal de Zinacantepec.

• Conservatorio de Música del Estado de México, en Toluca.

• Delegación Municipal de la Comunidad de San Pedro Huitzizilapan, Lerma.

• Museo Regional de Acambay “Antonio Ruiz Pérez”.

• Sala de Lectura del Centro Comunitario de Aprendizaje Magdalena Tenexpan, en Temoaya.

Quienes deseen adquirir algún título del FOEM pueden hacerlo en las Librerías Castálida, ubicadas en el CEAPE, el Parque de la Ciencia Fundadores, el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, el Museo Casa del Risco y en puntos de venta de Casart (Foto: Especial).

