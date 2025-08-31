GEM instala depósitos literarios en cinco municipios

Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura entre niñas, niños y jóvenes, el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), instaló cinco depósitos literarios en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Acambay, Lerma y Temoaya.
Los depósitos literarios se ubican en:
• Museo Virreinal de Zinacantepec.
• Conservatorio de Música del Estado de México, en Toluca.
• Delegación Municipal de la Comunidad de San Pedro Huitzizilapan, Lerma.
• Museo Regional de Acambay “Antonio Ruiz Pérez”.
• Sala de Lectura del Centro Comunitario de Aprendizaje Magdalena Tenexpan, en Temoaya.