GEM lleva a la Orquesta Sinfónica al AIFA en un concierto gratuito como parte de los Destinos Futboleros

Como parte de las actividades culturales que integran los Destinos Futboleros, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita al público a disfrutar del concierto “Mexicano” gratuito, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) este 17 de junio a las 17:00 horas en la Puerta 5 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La OSEM se presentará el 17 de junio a las 17:00 horas en la Puerta 5 de la terminal aérea. Con esta estrategia, en el “Estadio de México. Destino Futbolero” se impulsan actividades culturales, artísticas y recreativas en distintos municipios (Foto: Especial).

Esta presentación se suma a la estrategia estatal para fortalecer la oferta cultural y turística en espacios de gran afluencia, al acercar expresiones artísticas de excelencia a visitantes, viajeros y familias. Con estas acciones, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de promover el acceso a la cultura y proyectar la riqueza artística e identidad del Estado de México.

Bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías y con la participación del trompetista Ramón Meza, como solista invitado, la OSEM interpretará un programa que reúne obras representativas de la música universal y mexicana, para consolidar su papel como una de las agrupaciones artísticas más importantes del país.

El repertorio incluye “El Rey Esteban”, de Ludwig van Beethoven; el Concierto para trompeta, de Johann Nepomuk Hummel. Además, las y los asistentes disfrutarán de piezas emblemáticas del patrimonio musical mexicano, entre ellas, “Sobre las olas”, de Juventino Rosas; “Danzón No. 2”, de Arturo Márquez; “Vals poético”, de Felipe Villanueva, y “Huapango”, de José Pablo Moncayo.

Con esta estrategia, en el “Estadio de México. Destino Futbolero” se impulsan actividades culturales, artísticas y recreativas en distintos municipios y sedes estratégicas de la entidad, para promover el turismo, la convivencia familiar y el orgullo por las tradiciones mexiquenses.

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