GEM plantea acciones en 2026 para prevenir casos de acoso en el transporte

Para definir estrategias conjuntas que posicionen al estado de México como un referente nacional en movilidad segura para niñas, adolescentes y mujeres, Esther Rodríguez Hernández y Juan Hugo de la Rosa García, titulares de las Secretarías de las Mujeres (SeMujres) y de Movilidad (Semov), respectivamente, realizaron una reunión de trabajo en la que se definieron acciones durante 2026.

Sostienen SeMujeres y Secretaría de Movilidad reunión de trabajo para definir las acciones conjuntas en la materia (Foto: Especial).

En este encuentro se acordó fortalecer el Protocolo de Atención al Acoso Sexual en el Transporte Público, presentado en 2025, a través de la implementación de una herramienta para registro y seguimiento de casos de acoso sexual en el transporte público, cuyos resultados se integrarán en la Plataforma Digital EquiData.

Además, se planteó el relanzamiento masivo de la campaña “Nos Movemos Seguras”, el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, a través de una jornada masiva de activismo digital, perifoneo y en unidades o estaciones del sistema de transporte público; esta campaña está orientada a prevenir y atender el acoso sexual en unidades de transporte mediante protocolos claros y canales de denuncia accesibles. Asimismo, se planteó la ampliación del Plan de Capacitación 2026, dirigido a operadores.

En el marco de esta reunión, se destacaron los logros alcanzados en la materia: desde el mes de mayo de 2025 a la fecha, la campaña “Nos Movemos Seguras”, impulsada desde SeMujeres, impactó en 114 municipios y benefició a más de 8.7 millones de usuarias, a través de la difusión de materiales impresos auditivos y audiovisuales informativos sobre los derechos de las niñas, adolescentes y adultas a una movilidad libre de violencia sexual, así como la responsabilidad y participación de hombres usuarios y operadores de transporte en posibles situaciones de acoso.

Otro de los logros en este campo es la capacitación a más de 300 personas operadoras del transporte público por parte de la SeMujeres en municipios como Ecatepec, Toluca, Chalco y Tlalnepantla, para fortalecer la atención y el apoyo oportuno a usuarias que enfrentan situaciones de acoso.

Se desarrolló con base en el Protocolo de Actuación para atender casos de acoso sexual en el Transporte Público para que las y los conductores reconozcan su papel como primeros respondientes, conozcan las acciones que deben implementar ante un hecho de acoso y los canales de coordinación institucional para la atención y canalización de los casos.

Con estas acciones, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez busca la consolidación en 2026 de políticas públicas con perspectiva de género que garanticen entornos de movilidad seguros, incluyentes y libres de violencia para las mujeres.

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