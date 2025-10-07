GEM pretende aplicar más de 400 mil vacunas en todo el territorio estatal

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez lleva a cabo la Campaña de Vacunación 2025, con la que se distribuirán diversos biológicos por medio de 57 unidades móviles de refrigeración, para reforzar y completar esquemas de vacunación contra hepatitis A y B, varicela, sarampión, rubéola, neumococo, tétanos, difteria, influenza y Covid-19, en los 125 municipios del estado de México.

La Campaña de Vacunación 2025 se realizará hasta el 31 de diciembre para prevenir enfermedades como el sarampión (Foto: Especial).

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud, señaló que el objetivo es superar la cifra del año anterior, cuando se aplicaron más de 390 mil vacunas; destacó que esta acción es una prioridad ya que de esta forma se protegen y salvan vidas.

Marco Antonio Montes de Oca González, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), explicó que la campaña permitirá proteger a la población y garantizar la calidad de los biológicos, gracias a la red de frío más grande del país, que cuenta con estos 57 vehículos adicionales para entregar insumos a todos los municipios, e invitó a la población a completar sus esquemas de vacunación.

Por su parte, Samantha Gaertner Barnad, directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), resaltó que la vacunación tiene un impacto positivo y masivo en la salud pública, al prevenir enfermedades, reducir la mortalidad infantil y fortalecer los sistemas de salud.

Destacó que se aplican estrategias para mitigar la circulación del sarampión, con cuatro mil 908 casos reportados a nivel nacional, de los cuales tres corresponden al estado de México, ante este panorama, la Secretaría de Salud, ha aplicado, de abril a agosto de este año 875 mil 666 dosis de triple y doble viral, cifra superior a las 465 mil 281 dosis registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 88 por ciento.

