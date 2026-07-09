GEM restaura 4 hectáreas en Toluca para facilitar la infiltración de agua y conservación del suelo

Con la participación de 300 personas, el gobierno del estado de México realizó una Jornada de Restauración Hidrológico-Forestal en Cerrillo Piedras Blancas, municipio de Toluca, en la que se realizaron labores bajo criterios técnicos para fortalecer la recuperación de una superficie de cuatro hectáreas destinadas a mejorar el paisaje, la infiltración de agua, conservar el suelo y favorecer la regeneración del bosque.

Con esta acción se impulsa la conservación de los bosques mediante ciencia, educación forestal y participación social (Foto: Especial).

La actividad se dio mediante la coordinación institucional entre la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), por conducto del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), con la participación del Gobierno Municipal de Toluca.

Se ejecutaron acciones de preparación del terreno y establecimiento de cuatro mil plantas forestales como pinos, cedro blanco y sauce llorón, mediante uso de maquinaria de roturación y la aplicación técnicas propias de la Estrategia Estatal de Restauración Hidrológico-Forestal que impulsa el gobierno estatal, a través de Probosque.

Dichas técnicas buscan incrementar la supervivencia de las plantas, recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fortalecer los servicios hidrológicos ambientales y paisajes en los bosques mexiquenses.

“Lo que hemos logrado en Probosque desde el Gobierno del Estado de México es que se pueda conjuntar la participación de diferentes actores, instituciones, gobiernos municipales, pero sobre todo de los núcleos agrarios, hoy tenemos adicional a ello, algo muy importante que es la juventud, nuestros estudiantes, para ellos trabaja Probosque”, destacó Alejandro Santiago Sánchez Vélez, director General de Probosque.

Por su parte, Víctor Daniel Ávila Akerberg, director General del COMECyT, informó que se busca aprovechar el espacio intervenido para establecer un Centro de Investigación e Incidencia para Restauración de Paisajes Mexiquenses y un Parque de la Ciencia donde se impulse el interés de las infancias y juventudes y se promuevan encuentros en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, promoviendo el diálogo de saberes con el conocimiento tradicional.

La jornada realizada forma parte de la estrategia estatal para consolidar una nueva visión de la Restauración Hidrológico-Forestal, basada en la conservación de cuencas, la recuperación de suelos degradados y el manejo integral de los recursos naturales, al privilegiar la permanencia de los árboles y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

En ella intervino personal del gobierno del estado de México y del municipio de Toluca; así como diversas instituciones educativas, brigadas forestales, especialistas y sociedad civil.

Con este tipo de acciones, el gobierno del estado de México a través de Probosque reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que integren conocimiento, innovación y participación ciudadana para conservar los bosques mexiquenses y garantizar los servicios que benefician a millones de personas.

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