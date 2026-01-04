Gestiona JAPEM apoyo para asociación que brinda salud visual a población vulnerable

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), órgano de la Secretaría de Bienestar, gestiona recursos para apoyar a instituciones que realizan labores altruistas dirigidas a sectores vulnerables. Entre las instituciones beneficiadas se encuentra la Asociación Banco de Ojos Lions Internacional, ubicada en Tlalnepantla, la cual desde 1996 ha atendido a más de 3,000 personas de escasos recursos con problemas de salud visual.

Esta asociación brinda servicios de optometría, oftalmología, estudios de diagnóstico, tratamientos y cirugías con el objetivo de prevenir la pérdida de la visión. La atención está dirigida a personas que carecen de recursos económicos para solventar estos procedimientos, incluso cuando la cuota de recuperación que establece la asociación es baja.

Como parte de las gestiones, la JAPEM ha canalizado donativos monetarios destinados a la compra de medicamentos oftalmológicos básicos, como antibióticos, humectantes y desinflamatorios en presentación de ungüentos y gotas. También se han gestionado recursos para la adquisición de equipo médico especializado, entre los que se mencionan un campímetro, un microscopio especular y una cámara de fondo de ojo.

La asociación opera con apoyo de donantes altruistas y fondos propios para subsidiar las cirugías y tratamientos de pacientes sin recursos. (Foto: Especial)

La coordinación con otros organismos, como los Sistemas para el Desarrollo de la Familia municipales, permite identificar y referir a posibles beneficiarios, como en el caso de una paciente que requirió cinco cirugías oftalmológicas.

La labor de la JAPEM se enmarca en la política estatal de apoyo a instituciones de asistencia privada que atienden a grupos prioritarios, incluyendo personas con discapacidad, infancias, mujeres, pueblos originarios y población en situación de desprotección económica.

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