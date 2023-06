Gimnastas mexiquenses triunfan en los Juegos Nacionales Conade 2023

Luego de su participación en los Juegos Nacionales Conade 2023, el balance para las delegaciones de Gimnasia artística varonil y femenil fue positivo, al tener una cosecha de 13 preseas.

Logran 13 preseas en justa nacional (Foto: Especial).

Luis García, entrenador del Estado de México, aseguró que estos resultados, favorables en la contienda nacional, son gracias al trabajo duro, la unión de equipo y el entrenamiento continuo.

Para esta edición de los Juegos Nacionales Conade, cabe destacar lo hecho por Juan Pablo Porras Escatel, quien sumó tres preseas de oro, dos de forma individual, en la prueba de All around y en la Barra fija, en la categoría de 16-18 años, mientras que, como parte del equipo estatal, se hizo del primer lugar en el All around varonil, en compañía de Adrián García Pacheco y Pablo Mares.

En más de la actividad de Porras Escatel, en la prueba de Anillos se quedó con la plata y con el bronce en las pruebas de Salto y Barras paralelas, acumulando para su cuenta seis preseas.

Juan Pablo Porras, atleta que tuvo una preparación con un largo entrenamiento, comenzó su participación desde enero con competencias para los selectivos, además de su participación de un Mundial Juvenil, que lo llevaron a la actuación esperada.

En la rama femenil, Camila Valdespino obtuvo las medallas de plata en el All around individual y caballo, mientras que se llevó el bronce en piso, además de que formó parte del equipo femenil de All around que consiguió el tercer lugar.

Y para completar la cuenta mexiquense, Ana Ortega se adjudicó la presea de plata en la prueba de piso; Pablo Mares el bronce en Caballo con arzones y el equipo varonil categoría 10-11, logró el tercer lugar.

Finalmente, las y los entrenadores y atletas se dijeron agradecidos por el apoyo que han obtenido por la Dirección General de Cultura Física y Deporte, sintiéndose felices y orgullosos del trabajo que se ha obtenido no sólo de los atletas, sino de los padres, de los directivos, los gimnasios e institutos.

