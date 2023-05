Ginarely Valencia debe mostrar calidad académica de la UAEM en el debate: Maurilio Hernández

El coordinador de los diputados de Morena Maurilio Hernández González, espera que la moderadora del segundo debate entre las candidatas a dijo que no tiene opinión objetiva sobre Ginarely Valencia, quien fue designada moderadora.

Maurilio Hernández González, coordinador de los diputados de Morena (Foto: Manuel Luna).

“No tengo opinión objetiva porque no la conozco más bien espero que sea imparcial que cumpla con la función de moderador exclusivamente que ese es el rol y que no se vuelva como en el caso de la moderadora anterior que es una periodista porque finalmente se le contrata para que modere un debate no para ser parte del debate que no vaya esta persona a querer ser parte del debate porque no es la función del moderador”.

Destacó que al provenir de la Universidad Autónoma del Estado de México, deberá demostrar la calidad académica de la máxima casa de estudios mexiquense.

“Como viene de la universidad bueno creemos que tiene que demostrar la calidad académica pero sobre todo que se refleje en la objetividad y en la imparcialidad para conducir el debate de las candidatas”, finalizó.

