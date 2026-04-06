Gobernadora Delfina Gómez entrega Unidad Deportiva Atlatongo en Teotihuacán

En el marco del «2026, Año de las Obras en EdoMéx» , la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la Unidad Deportiva Atlatongo en Teotihuacán. Esta acción, que da respuesta a una demanda ciudadana de más de una década, requirió una inversión de 22.4 millones de pesos y beneficiará a 6 mil 300 habitantes.

La obra, que responde a una petición ciudadana de más de 10 años, beneficiará a más de 6 mil mexiquenses. (Foto: Especial)

«La confianza que depositaron en este Gobierno de la Transformación da resultados y hacemos entrega de esta Unidad Deportiva. Recuerdo cuando vine a colocar la primera piedra y es una alegría que ya esté terminado este proyecto», señaló la mandataria ante los beneficiarios.

Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, explicó que este espacio ocupa más de 13 mil metros cuadrados y cuenta con cancha de fútbol con pasto sintético y gradas metálicas, una trotapista de 870 metros de largo, área de picnic con ocho palapas, zona de ejercitadores, áreas de juegos infantiles cubiertas con velarias, además de módulo sanitario inclusivo, cisterna, luminarias solares y mobiliario urbano.

La nueva infraestructura fomenta el deporte e impulsa el desarrollo integral entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al promover valores como la disciplina, respeto y trabajo en equipo. «Tenemos claro, como gobierno estatal, que invertir en el deporte como en la cultura es construir la paz en los hogares, en las comunidades y en nuestra entidad«, apuntó la gobernadora.

Destacó que en este «2026, Año de las Obras en EdoMéx» su administración impulsa la construcción y rehabilitación de deportivos, plazas públicas, mercados e infraestructura educativa y vial en los 125 municipios para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Además, resaltó que mediante programas sociales como «Mujeres con Bienestar» se apoya a más de 37 mil mexiquenses de esta región, así como las obras de infraestructura hidroagrícola realizadas en esta zona, en conjunto con el Gobierno de México, con una inversión de 6 millones 459 mil 686 pesos, en beneficio directo de 114 productoras y productores.

Al evento asistieron Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Mario Paredes de la Torre, presidente municipal de Teotihuacán; diputadas y diputados locales y federales, autoridades municipales y deportistas destacados.

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