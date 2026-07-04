Gobernadora Delfina Gómez reconstruye Circuito Independencia en Chiautla

En el marco del «2026, Año de las Obras en EdoMéx», la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la reconstrucción del Circuito Independencia, Hidalgo y Aztlán de Tepetitlán, en el municipio de Chiautla, una vialidad que beneficia a 10 mil 800 habitantes de la comunidad con una inversión de 26.7 millones de pesos. El proyecto comprendió 1.13 kilómetros de camino y generó mil 462 empleos, de los cuales mil 100 fueron directos y 362 indirectos, impulsando la economía local y mejorando la movilidad de estudiantes, trabajadores y comerciantes.

La Gobernadora reafirmó su compromiso con las y los mexiquenses a través de acciones y trabajo que honran la confianza ciudadana. (Foto: Especial)

La mandataria destacó que la obra se realizó de manera integral, incluyendo trabajos en la red hidráulica y drenaje para garantizar su durabilidad. La reconstrucción del Circuito Independencia tuvo una inversión de 26.7 millones de pesos y beneficia a cerca de 11 mil mexiquenses. La modernización de esta vialidad también beneficia el traslado y comercialización del pan artesanal que se elabora en Tepetitlán, una tradición que representa el sustento de numerosas familias y forma parte de la identidad cultural del municipio.

Como parte de la reconstrucción se realizaron trabajos de demolición y retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, excavaciones, nivelación de calle y construcción de pavimento hidráulico. Asimismo, se construyeron guarniciones y banquetas, se instalaron luminarias, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y se realizaron trabajos de balizamiento vial. Durante su ejecución, la obra generó mil 462 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía local.

En el evento acompañaron a la Gobernadora: Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos estatal; Gonzalo Bojorges Conde, Presidente Municipal de Chiautla; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco y representantes de la comunidad.

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