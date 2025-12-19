Gobernadora entrega 40 toneladas de alimento a protectoras de animales en Edoméx

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó 40 toneladas de alimento y otros apoyos a 185 asociaciones protectoras y rescatistas de animales, como resultado de la campaña de recolección «¡Ponte Croquet@!».

La entrega beneficiará a un total de 8,175 perros y gatos rescatados. (Foto: Especial)

Durante el evento, la mandataria estatal informó que, en el último año, la participación ciudadana ha permitido recolectar más de 82 toneladas de alimento, lo que ha beneficiado a más de 15,000 animales y cerca de 400 asociaciones en la entidad.

En el acto estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Mónica Chávez Durán, oficial mayor; Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Alma Diana Tapia Maya, directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf); y Carlos Brito Lavalle, director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. También asistieron diputadas, diputados, representantes de sindicatos, de la sociedad civil y servidores públicos.

La gobernadora señaló que para el gobierno estatal el bienestar animal forma parte de una política integral de justicia, desarrollo humano y construcción de paz, indicando que proteger a los animales refleja una sociedad más responsable y empática.

Como parte de esta política, se impulsa la estrategia CERA, se promueve la adopción responsable a través de alianzas como la iniciativa «La Mejor Jugada es Adoptar» con el Club Deportivo Toluca, y se llevan a cabo ferias y jornadas de adopción. Asimismo, operan Centros de Bienestar Animal y Caravanas que brindan servicios veterinarios en distintas regiones del estado.

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