Gobernadora presentó Nueva Ley de Bienestar Animal 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez promulgó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del estado de México, normativa que reconoce jurídicamente a los animales como seres sintientes y fortalece las acciones para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato animal.

(Foto: Jimena Ruelas).

Los 10 puntos principales de la nueva ley: Involucra a las autoridades en prevención del maltrato y cultura de respeto animal; Convierte la protección animal en política pública permanente y transversal; Establece la responsabilidad jurídica de las personas sobre seres sintientes; Tipifica delitos y sanciones severas por maltrato; Incorpora el concepto de «Multiespecie»; Crea el visor de bienestar animal y unidades de vigilancia; Crea el registro único de animales de compañía; Crea el padrón de asociaciones protectoras; Instituye el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal; Consolida los centros de control y bienestar animal.

Durante el evento “Presentación de Acciones por los que No Tienen Voz” en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal anunció además un esquema de apoyo para protectoras y rescatistas independientes, mediante el cual se otorgarán apoyos alimentarios a quienes brindan refugio y atención a animales rescatados.

Estos apoyos se definirán a partir del registro y censo contemplado en la nueva legislación.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) Alma Diana Tapia, destacó que la ley es resultado de años de trabajo conjunto entre ciudadanía, protectoras, rescatistas, especialistas, legisladores e instituciones públicas.

Explicó que la nueva normativa permitirá fortalecer la protección de los animales y dar mayor certeza jurídica a las acciones emprendidas en favor de los seres sintientes.

Como parte de los resultados, informó que se han rescatado más de mil 300 animales víctimas de maltrato severo, realizado más de 25 mil esterilizaciones, otorgado más de 107 mil servicios médicos veterinarios y concretado 856 adopciones.

Delfina Gómez invitó a la población a participar en la campaña de recolección de alimento para animales “Croquetmanía”, a partir del 19 de junio al 18 de julio de 10 a 16:00 horas con centros de acopio en Palacio de Gobierno, el Parque Ecológico Zacango y TV Mexiquense.

Además, se anunció el arranque del programa “Servidores de Corazón” dónde las y los servidores públicos de la entidad se suman a la iniciativa de adopción de lomitos y michis.

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