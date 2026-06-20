Gobernadora reconoce al Congreso mexiquense por la promulgación de la Ley de Bienestar Animal

Durante un acto solemne en el palacio de gobierno estatal en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció al Congreso mexiquense, a través del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su compromiso y trabajo coordinado en la aprobación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

También fueron reconocidos por su contribución a la ley: Héctor Macedo García, titular del Poder Judicial, y Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en nombre de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (Foto: Especial)

La mandataria entregó un reconocimiento al legislador por la participación de la LXII Legislatura en la elaboración de la norma, que fue aprobada por unanimidad el 22 de abril y publicada en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el 16 de junio.

La ley incorporó 17 iniciativas de la gobernadora y de las bancadas parlamentarias de morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD. Delfina Gómez puntualizó que dicha legislación es el resultado de un proceso de diálogo, participación, unión y compromiso, «sobre todo de amor por los que no tienen voz». Aseguró que no es solamente una norma administrativa o legal, sino un reflejo del cambio ético y social que se busca para la entidad. La gobernadora invitó a la población a participar en la campaña «Croquetmania» para la recolección de alimento para seres sintientes, del 19 de junio al 18 de julio, en centros de recolección habilitados en el palacio de gobierno, el Parque Ecológico Zacango y Mexiquense Televisión.

El consejero jurídico del gobierno estatal, Jesús George Zamora, destacó que la ley es la primera en su tipo a nivel nacional y refleja el compromiso de la gobernadora con el bienestar de los seres sintientes. Señaló que las reformas buscan fortalecer la protección animal mediante un marco integral que promueve una relación más responsable y respetuosa con los seres vivos. Entre los principales cambios, se establecen sanciones más severas por maltrato y crueldad animal, esta última podrá perseguirse de oficio, y se incorpora por primera vez el concepto de familia multiespecie, reconociendo la importancia de los animales de compañía dentro del núcleo familiar.

También se crean figuras y mecanismos como el visor de bienestar animal, las unidades de vigilancia animal, el registro único de animales de compañía y el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal. Alma Diana Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, indicó que en la administración estatal (del 16 de septiembre de 2023 a la actualidad) se han rescatado mil 300 seres sintientes en casos de maltrato severo, se han realizado 25 mil esterilizaciones, se han brindado 107 mil servicios médicos y se han consolidado 856 adopciones.

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