Gobierno de Delfina Gómez rehablita cárcamo en Nezahualcóyotl para prevenir inundaciones

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la rehabilitación electromecánica del cárcamo de bombeo “Vicente Villada” en Nezahualcóyotl, infraestructura que beneficia a más de 25 mil habitantes de las colonias Vicente Villada y Benito Juárez y reduce riesgos de inundación en la zona oriente.

La obra beneficia a más de 25 mil habitantes de colonias Vicente Villada y Benito Juárez; inversión cercana a 30 millones de pesos. (Foto: Especial)

La obra representó una inversión cercana a 30 millones de pesos y permite alcanzar una capacidad de operación de hasta 7 metros cúbicos por segundo, fortaleciendo la infraestructura hidráulica en una de las zonas con mayor riesgo de inundaciones, según informó Beatriz García Villegas, vocal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) .

Los trabajos incluyeron mantenimiento a equipos electromecánicos, la construcción de la descarga del cárcamo, así como la instalación de cinco bombas verticales y un equipo sumergible de alta capacidad para mejorar el desalojo de aguas pluviales. También se realizó la rehabilitación del cuarto de motores y polipastos, así como el desazolve y limpieza en puntos críticos del colector Villada.

La gobernadora subrayó que este tipo de obras, aunque no siempre son visibles, impactan directamente en la vida cotidiana de la población y destacó la coordinación entre niveles de gobierno. El cárcamo “Vicente Villada” es uno de los principales puntos de desalojo del municipio.

Al evento asistieron José Arnulfo Silva Adaya, secretario del Agua, y Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl.

Comentarios

comentarios