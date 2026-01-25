Gobierno de Huixquilucan entrega la tercera etapa de estabilización de talud. 

El gobierno municipal de Huixquilucan entregó la tercera y última etapa de la estabilización de un talud en la calle Monte Himalaya, ubicada en el fraccionamiento Balcones de la Herradura. La obra, que forma parte de un proyecto integral iniciado en febrero de 2024, tuvo como objetivo principal prevenir deslizamientos de tierra y brindar mayor seguridad a los residentes y transeúntes de la zona.

La obra fue solicitada originalmente por los vecinos a través del programa municipal «Huixquilucan Contigo 24/7». (Foto: Especial)

Durante esta etapa final, se trabajó en 280 metros cuadrados de superficie del talud. El proceso de estabilización incluyó la instalación de 44 anclas de sujeción, cada una con una profundidad mayor a 12 metros, y requirió de estudios de ingeniería geotécnica especializados para analizar las condiciones del suelo, la geometría del talud y la presencia de agua en el subsuelo.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que la inversión para esta última fase fue de 2 millones 995 mil pesos. Esta cifra se suma a los 15 millones de pesos invertidos en las dos etapas anteriores, llevando el costo total del proyecto a poco más de 17.9 millones de pesos.

Contreras Carrasco también destacó que, a lo largo de 2025, la administración municipal invirtió más de 80 millones de pesos en obras de estabilización de taludes en todo el municipio. El objetivo de esta inversión masiva es evitar derrumbes, cierres de avenidas principales y otros riesgos asociados a las fuertes lluvias y a la inestabilidad del terreno.

Durante el evento de entrega, el presidente de la Asociación de Colonos de Balcones de la Herradura, Mauricio Guizar Maguey, agradeció la intervención del gobierno municipal, reconociendo que se trata de una obra necesaria tanto para la seguridad como para la plusvalía del fraccionamiento.

Finalmente, el gobierno municipal anunció que, como continuación de las mejoras en la zona, durante el presente año iniciará un programa de reconstrucción de banquetas y guarniciones en el fraccionamiento Balcones de la Herradura, con el fin de crear una infraestructura urbana más accesible y segura para sus habitantes.

Comentarios

comentarios