Gobierno de Huixquilucan entrega rehabilitación integral del Deportivo San Fernando

A propósito del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Huixquilucan entregó la rehabilitación integral del Deportivo San Fernando, como parte de la estrategia permanente de rescate de espacios públicos y la promoción de la actividad física para toda la familia. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, encabezaron la inauguración en compañía de familias de la Zona Popular.

Las nuevas canchas de fútbol y básquetbol son ahora un espacio seguro, moderno y gratuito para el pleno desarrollo de las familias de la Zona Popular. (Foto: Especial)

Romina Contreras indicó que este logro atiende las necesidades de la población al construir entornos donde se brindan las herramientas necesarias para que las infancias y juventudes puedan desarrollarse plenamente, practicando actividades deportivas y recreativas en instalaciones seguras, modernas y completamente gratuitas. «San Fernando tiene otro rostro, tiene mucha más inversión y, muestra de ello, es este Deportivo», expresó. La rehabilitación incluyó trabajos de pintura, remodelación de sanitarios y renovación del acceso principal.

Se recuperó el suministro de agua potable, se construyeron rampas para personas con discapacidad y se rehabilitaron las canchas de básquetbol y fútbol con superficies profesionales. El proyecto también contempló la mejora de las oficinas de la liga y de las áreas cooperativas, además de la construcción de una nueva caseta de vigilancia que operará las 24 horas. El senador Enrique Vargas del Villar recordó que desde 2016 se ha invertido de manera permanente en la colonia San Fernando, dando continuidad a las obras públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, Germán Anaya Viteri, explicó que esta obra es una muestra de una administración que cumple con hechos las promesas con la ciudadanía, para construir un mejor futuro para la niñez y juventud a través del impulso al talento deportivo y la convivencia familiar. Al finalizar el evento, el Gobierno de Huixquilucan obsequió playeras mundialistas y balones de fútbol a las niñas, niños y jóvenes de San Fernando.

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