Gobierno de Tlalnepantla moderniza alumbrado público en la Avenida Hidalgo con el Programa «Luminaria Nuestra Ciudad»

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega de los trabajos de modernización y reforzamiento del alumbrado público sobre la Avenida Hidalgo, en el tramo que comprende entre la Avenida Gustavo Baz y Lázaro Cárdenas, perteneciente a la colonia Miguel Hidalgo.

El alcalde Raciel Pérez Cruz encabezó el encendido de 93 luminarias con tecnología LED sobre la Avenida Hidalgo, abarcando un tramo de 1.2 kilómetros para transformar el entorno urbano en un espacio transitable (Foto: Especial).

Esta acción se consolida bajo el esquema estratégico del programa institucional “Luminaria Nuestra Ciudad”, diseñado para optimizar los servicios básicos y dignificar los espacios públicos en las diversas comunidades de la demarcación.

Durante el acto de entrega, el Alcalde puntualizó que una ciudad iluminada es una ciudad más segura, por lo que su administración mantiene un ritmo constante en la sustitución de infraestructura obsoleta por tecnologías amigables con el medio ambiente y de alta eficiencia.

Los trabajos técnicos ejecutados a lo largo de esta importante vialidad consistieron en la modernización de 38 puntos de luz preexistentes, los cuales fueron actualizados con sistemas LED de mayor wataje para garantizar una cobertura lumínica superior.

Asimismo, las cuadrillas operativas instalaron 45 nuevos puntos de luz equipados con postes y luminarias viales de 100 watts, siete luminarias de 50 watts diseñadas específicamente para el funcionamiento peatonal y tres reflectores de alta potencia de 100 watts.

Con estas acciones se alcanzó un gran total de 93 luminarias activas que abarcan de manera integral tanto el camellón principal como las calles que circundan este circuito de la Avenida Hidalgo.

La intervención total significó un reforzamiento del alumbrado a lo largo de 1.2 kilómetros de vialidad, lo que permite mitigar puntos de penumbra y ofrece una mayor visibilidad para automovilistas y peatones que diariamente transitan por este sector.

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