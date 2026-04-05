Gobierno de Toluca construye colector pluvial en avenida Vicente Guerrero

A fin de disminuir las afectaciones por encharcamientos en la avenida Vicente Guerrero, el Gobierno municipal lleva a cabo la construcción de un colector pluvial que permitirá mejorar el desalojo de aguas pluviales en la zona. La obra, realizada a través del Organismo Agua y Saneamiento (OAyST) , contempla la instalación de 910 metros de tubería en el tramo comprendido de Paseo Universidad a Venustiano Carranza, así como la construcción de 15 pozos de visita y 12 rejillas captadoras, infraestructura clave para optimizar el funcionamiento del sistema pluvial.

Se prevé su conclusión en próximas semanas. (Foto: Especial)

Esta acción beneficiará a más de 20 mil habitantes de las colonias Morelos, Federal, Vicente Guerrero, Nueva Oxtotitlán, así como Ciudad Universitaria, donde históricamente se han presentado acumulaciones de agua durante la temporada de lluvias.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, impulsa este tipo de infraestructura hidráulica como parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos climatológicos y proteger el bienestar de la población.

Actualmente la obra presenta un avance significativo, por lo que se estima su conclusión en las próximas semanas, lo que permitirá reducir de manera considerable los encharcamientos y mejorar la movilidad en una de las vialidades más transitadas de la capital mexiquense.

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