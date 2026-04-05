Toluca da de baja definitiva a dos policías municipales por abuso de autoridad

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca dio de baja de manera definitiva a dos policías municipales, tras acreditarse abuso de autoridad contra una persona en aparente estado de ebriedad.

(Foto: Especial)

La decisión se tomó luego de la investigación iniciada por la Dirección de Asuntos Internos, derivada de la difusión de un video en redes sociales.

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, señaló que los hechos son responsabilidad individual y no representan a la institución, y reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción, al abuso de autoridad y a la impunidad.

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y una policía cercana, confiable y respetuosa de los derechos humanos.

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