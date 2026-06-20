Gobierno de Toluca dará seguimiento a denuncia de agresión a periodista en evento municipal

El Ayuntamiento de Toluca colaborará, en caso de ser requerido, con las instancias encargadas de revisar y esclarecer los hechos. (Foto: Especial)

Como parte de esta atención, la Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, Celfa Vázquez González, establecerá comunicación institucional con la colaboradora de El Parlante del Valle de Toluca y pondrá a su disposición acompañamiento jurídico y de todas las instancias, con absoluta confidencialidad, respeto, sensibilidad y perspectiva de género. El Gobierno Municipal reiteró su convicción de que ninguna mujer debe sentirse sola ante situaciones que puedan vulnerar su dignidad, integridad o seguridad.

La administración municipal actuará con apego a la legalidad, permitiendo que sean las autoridades correspondientes quienes revisen los hechos, determinen lo conducente y, en su caso, establezcan las responsabilidades conforme a derecho. El Gobierno Municipal refrendó su compromiso con el respeto a los derechos de las mujeres, la atención sensible a quienes denuncian y la construcción de espacios públicos seguros, respetuosos y libres de violencia.

El Ayuntamiento de Toluca colaborará, en caso de ser requerido, con las instancias encargadas de revisar y esclarecer los hechos. La administración municipal mantiene el firme compromiso de que ninguna mujer sufra violencia ni revictimización, y pone a disposición los mecanismos institucionales para la atención de casos de violencia de género en el municipio.

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