Gobierno de Toluca emite recomendaciones viales por temporada de lluvias

El Gobierno municipal que preside Ricardo Moreno compartió una serie de recomendaciones dirigidas a conductores de automóviles y motocicletas, con el objetivo de que transiten de manera segura y se prevengan siniestros viales durante la temporada de lluvias.

El alcalde Ricardo Moreno hace un llamado especial a los motociclistas a extremar precauciones en asfalto mojado, debido a su mayor vulnerabilidad en condiciones climáticas adversas. (Foto: Especial)

Para circular con precaución bajo estas condiciones climáticas, la autoridad municipal aconsejó encender las luces en todo momento, una medida indispensable para hacerse visible ante la notable baja visibilidad que provoca el clima.

Asimismo, se sugirió disminuir de manera considerable la velocidad para evitar la pérdida de control sobre el asfalto mojado, manteniendo siempre la vista fija en la carretera para reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto. También se recomendó duplicar la distancia de seguridad habitual con respecto al vehículo que circula adelante, previniendo así las colisiones por alcance, así como evitar el cruce de charcos a alta velocidad, ya que esta acción compromete gravemente la estabilidad de los medios de transporte. Las recomendaciones incluyen encender luces, reducir velocidad y duplicar distancia de seguridad para evitar accidentes en asfalto mojado.

El Gobierno municipal emite recomendaciones viales para automovilistas y motociclistas durante la temporada de lluvias para prevenir accidentes. (Foto: Especial)

Debido a su mayor vulnerabilidad en condiciones de asfalto mojado, se hace un llamado especial a los motociclistas para que extremen precauciones. Para ellos, es fundamental el uso de trajes impermeables combinados con elementos reflejantes que incrementen su visibilidad ante los demás conductores. De igual forma, se les recomienda evitar frenar o girar sobre las líneas pintadas en el pavimento y las tapas de alcantarillas, ya que estas superficies se vuelven sumamente resbaladizas con el agua.

Con estas recomendaciones, la administración municipal busca generar un entorno urbano más seguro, donde la prevención y la responsabilidad vial protejan la integridad de todas las personas.

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