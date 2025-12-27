Gobierno de Toluca ofrecerá descuentos escalonados por pago oportuno del predial

El gobierno municipal de Toluca presentó un esquema de descuentos y bonificaciones para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Los beneficios incluyen descuentos escalonados por pronto pago y un estímulo adicional para contribuyentes cumplidos durante los tres primeros meses del año.

busca cuidar el bolsillo del contribuyente y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. (Foto:Especial)

Según lo informado, el plan establece los siguientes porcentajes de descuento por pronto pago: 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo sobre el monto total del impuesto. De manera complementaria, se aplicará un estímulo adicional para los contribuyentes cumplidos, con porcentajes del 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo.

El esquema también contempla una bonificación especial del 34% para personas que acrediten condiciones de vulnerabilidad previstas en la ley, como personas pensionadas o jubiladas, menores de 18 años en situación de orfandad, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos, y personas físicas cuyos ingresos diarios no superen dos salarios mínimos generales vigentes.

Para facilitar los pagos, el gobierno municipal habilitó seis sedes de atención ubicadas en diversos puntos de la ciudad: Av. Primero de mayo Núm. 1707 Zona Industrial; Av. Benito Juárez esq. Francisco Murguía; calle 23 de septiembre en la colonia Morelos; Av. Paseo de los sauces Núm. 13; Plaza Fray Andrés de Castro; y Av. Miguel Hidalgo Núm 408. El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 9:00 a 13:00 horas, a excepción de la sede ubicada en Hidalgo.

Según la administración municipal, los recursos recaudados por concepto de predial se destinan a la ejecución de obra pública, el mejoramiento de la infraestructura urbana y el mantenimiento de calles y alumbrado público, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

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