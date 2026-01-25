Gobierno del Edomex acelera reconstrucción del Periférico Norte con 40 máquinas

El gobierno del Estado de México informó sobre la aceleración de los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte, con la meta de concluir el proyecto el 30 de abril de 2026. La obra, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, abarca la rehabilitación integral de 108 kilómetros de esta vialidad, que beneficia a más de 15 millones de usuarios y registra un tránsito promedio diario de 204 mil vehículos.

La reconstrucción no se limita a la carpeta asfáltica, sino que contempla un mejoramiento integral de la imagen urbana.(Foto: Especial)

Los trabajos se están realizando de manera simultánea en cuatro tramos diferentes de la carretera, operando en horarios diurnos y nocturnos sin interrupciones. Según Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del estado, las intervenciones mayores se ejecutan durante la noche para minimizar la afectación al tráfico. Para ello, se están utilizando 40 equipos de maquinaria especializada de vanguardia, distribuidos en hasta 10 equipos por tramo.

El parque de maquinaria empleado incluye fresadoras, barredoras, petrolizadoras, finisher (extendedoras de asfalto), vibrocompactadores de rodillo y neumáticos, y camiones de volteo. Esta capacidad operativa permite un avance promedio de hasta 4 kilómetros de pavimentación por día.

Los trabajos abarcan el balizamiento, la señalización vertical y horizontal, la pintura en puentes y estructuras, y la instalación de nuevo alumbrado público.

El proyecto se enmarca en la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en Edomex”, una iniciativa del gobierno estatal que busca recuperar espacios públicos y vialidades en toda la entidad para fortalecer el tejido comunitario. La intervención en el Periférico Norte es uno de los proyectos bandera de este programa, dada su importancia como eje vial metropolitano que conecta municipios como Naucalpan y Tepotzotlán con la Ciudad de México.

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