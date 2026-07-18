Gobierno del Edomex amplía colecta de campaña «Croquetmanía» hasta el 31 de julio

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), amplió hasta el próximo 31 de julio la campaña «Croquetmanía», una iniciativa que busca recolectar alimento, cuidado y esperanza para cientos de lomitos y michis que esperan una segunda oportunidad. Las donaciones podrán realizarse en los centros de acopio instalados en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, los Parques Estatales administrados por CEPANAF y el Parque Ecológico Zacango.

La campaña «Croquetmanía» es una muestra de que la solidaridad puede transformar vidas y que cada aportación cuenta para llenar más platos y mover más colitas en el Estado de México. (Foto: Especial)

Impulsada por CEPANAF, esta cruzada solidaria demuestra que una simple donación puede convertirse en una mejor calidad de vida y una muestra de cariño para seres sintientes que han sido rescatados, protegidos o se encuentran en espera de encontrar un hogar. Cada aportación contribuye al bienestar de seres sintientes rescatados, protegidos o en espera de una segunda oportunidad, bajo la visión humanista de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Las y los mexiquenses aún pueden sumarse a esta gran ola de solidaridad y realizar sus donaciones en los espacios habilitados. La campaña ha demostrado que, cuando se trata de ayudar, las y los mexiquenses siempre responden, reflejando el compromiso y amor por los animales que caracteriza al Estado de México, declarado Capital Mundial del Bienestar Animal.

CEPANAF invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de la campaña y formar parte de este esfuerzo colectivo que refleja lo mejor de las familias mexiquenses: su generosidad, compromiso y amor por los animales. La campaña «Croquetmanía» es una muestra de que la solidaridad puede transformar vidas y que cada aportación cuenta para llenar más platos y mover más colitas en el Estado de México.

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