Gobierno del Edoméx atiende a más de mil mujeres en sus refugios especializados

El Gobierno del Estado de México ha brindado atención integral a 1,114 mujeres que enfrentan situaciones de violencia dentro de su Red de Refugios y Casas de Transición. La red está compuesta por nueve refugios, incluyendo uno especializado para personas de la Diversidad Sexual, y dos Casas de Transición, espacios que operan las 24 horas del día durante todo el año con personal especializado.
María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del estado, explicó que estos espacios ofrecen a las mujeres y sus familias un trato humano y digno, acompañamiento para salir del ciclo de violencia, así como atención médica, psicológica y programas de empoderamiento para reconstruir sus vidas.
La estancia en los refugios tiene una duración máxima de tres meses para las mujeres y sus familias. Las dos Casas de Transición funcionan como un paso intermedio hacia una vida independiente, permitiendo una estancia de hasta seis meses.
La dependencia estatal también pone a disposición de la población la Línea Sin Violencia: 800 108 40 53. Este servicio gratuito y confidencial está disponible las 24 horas del día para brindar orientación, contención emocional, información y, en caso necesario, canalizar a las personas hacia los refugios u otros servicios especializados.