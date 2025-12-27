Gobierno del Edoméx atiende a más de mil mujeres en sus refugios especializados

El Gobierno del Estado de México ha brindado atención integral a 1,114 mujeres que enfrentan situaciones de violencia dentro de su Red de Refugios y Casas de Transición. La red está compuesta por nueve refugios, incluyendo uno especializado para personas de la Diversidad Sexual, y dos Casas de Transición, espacios que operan las 24 horas del día durante todo el año con personal especializado.

Se busca asegurar una vida libre de violencia a las mexiquenses y asegurarles espacios seguros para su desarrollo y bienestar. (Foto: Especial)

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del estado, explicó que estos espacios ofrecen a las mujeres y sus familias un trato humano y digno, acompañamiento para salir del ciclo de violencia, así como atención médica, psicológica y programas de empoderamiento para reconstruir sus vidas.

La estancia en los refugios tiene una duración máxima de tres meses para las mujeres y sus familias. Las dos Casas de Transición funcionan como un paso intermedio hacia una vida independiente, permitiendo una estancia de hasta seis meses.

La dependencia estatal también pone a disposición de la población la Línea Sin Violencia: 800 108 40 53. Este servicio gratuito y confidencial está disponible las 24 horas del día para brindar orientación, contención emocional, información y, en caso necesario, canalizar a las personas hacia los refugios u otros servicios especializados.

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