Gobierno del Edoméx avanza en obras de agua potable en municipios del oriente

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó obras de infraestructura hidráulica para la instalación de más de ocho mil metros de tubería de agua potable en comunidades del oriente de la entidad. Los trabajos, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), beneficiarán a cerca de cinco mil habitantes en los municipios de Axapusco y Tepetlaoxtoc.

Las acciones priorizan a comunidades que históricamente han enfrentado rezagos en servicios básicos. (Foto: Especial)

En el municipio de Axapusco, los trabajos contemplan la construcción de una nueva red de distribución que incluye la colocación de 4,356 metros lineales de tubería y la instalación de 230 tomas domiciliarias, con el objetivo de beneficiar a más de 3,382 habitantes.

La segunda fase de las obras se desarrolla en el municipio de Tepetlaoxtoc, donde se prevé la instalación de 3,918 metros de tubería y 310 tomas domiciliarias. Estas acciones están dirigidas a mejorar la cobertura y continuidad del servicio para alrededor de 1,600 personas de la localidad.

Durante la supervisión, acompañada por Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la CAEM, la gobernadora Gómez Álvarez reiteró que el acceso al agua potable es un derecho humano que se garantiza a través de obras y del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

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