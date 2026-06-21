Gobierno del Edomex brinda servicios jurídicos gratuitos a padres mediante el Instituto de la Defensoría Pública

En el marco del Día del Padre, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la equidad de género y el bienestar familiar mediante servicios y representaciones jurídicas gratuitas. A través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), dependencia adscrita a la Consejería Jurídica, durante los últimos 18 meses se han brindado más de 11 mil 700 patrocinios a hombres mexiquenses, otorgando 7 mil 523 servicios de representación legal gratuita en 2025 y 4 mil 224 durante el presente año.

El Gobierno estatal reconoce las paternidades responsables y acerca estos servicios para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. (Foto: Especial)

Uno de esos casos es el de Israel Cárdenas Camargo, del municipio de Atlacomulco, quien se acercó en febrero de 2025 para iniciar su trámite de divorcio y, posteriormente, solicitar la guardia y custodia de su hija y su hijo. Su situación económica no era estable en ese momento, y una amiga le habló sobre los servicios gratuitos del IDP, donde atendieron su caso de manera profesional y recibió asesoría y acompañamiento legal en el Juzgado, además de orientación para resolver sus dudas.

Israel Cárdenas señaló que el servicio fue excelente, muy ágil y gratuito, lo que fue determinante para su situación económica. Después de atravesar el procedimiento, obtuvo la custodia de sus dos hijos hace aproximadamente ocho meses, lo que demuestra que los padres también pueden garantizar un entorno seguro y un futuro favorable para las y los menores. «Mi vida ha cambiado de una forma positiva, estando al pendiente, controlando lo necesario para que ellos estén bien, acercándome a sus estudios y a sus cuestiones emocionales», manifestó.

El Gobierno estatal reconoce las paternidades responsables y acerca estos servicios para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. La Defensoría Pública ofrece asesoría y acompañamiento legal gratuito en materia familiar, permitiendo que los padres puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades parentales. Israel Cárdenas invitó a todas las personas con problemáticas legales a acercarse a la Defensoría Pública, destacando que los hombres que ejercen la guardia y custodia han demostrado que la crianza también puede desarrollarse con responsabilidad y un papel más activo en la educación de sus hijos.

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