Gobierno del Edomex capacita a más de 16 mil manejadores de alimentos

Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX), emitió 16 mil 490 constancias a manejadores de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios que acreditaron el cumplimiento de la Norma NOM-251-SSA1-2009, contribuyendo así a la protección de la salud de las y los consumidores mexiquenses.

La capacitación y el cumplimiento de la NOM-251 contribuyen a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y a garantizar servicios más seguros para las y los consumidores. (Foto: Especial)

La capacitación y el cumplimiento de la normativa son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y garantizar servicios más seguros.

Como parte del esquema de trabajo coordinado con el sector productivo, basado en la regulación y la capacitación antes que en la sanción, la Secretaría de Salud destacó que estas acciones permiten fortalecer las buenas prácticas de higiene y reducir riesgos sanitarios en la preparación y comercialización de alimentos. COPRISEMEX ha emitido constancias a personas dedicadas a la preparación y comercialización de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, acreditando su capacitación en materia de higiene y seguridad sanitaria.

La Norma NOM-251-SSA1-2009 es de observancia obligatoria para fábricas, restaurantes, expendios y cualquier establecimiento dedicado a la elaboración y venta de productos comestibles, y tiene como objetivo proteger la salud de la población, evitar la contaminación a lo largo de la cadena de producción y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. La capacitación y el cumplimiento de la NOM-251 contribuyen a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y a garantizar servicios más seguros para las y los consumidores.

Durante el mismo periodo, empresarios realizaron tareas de autodiagnóstico mediante mil 530 descargas correspondientes a 16 Guías de Autoevaluación de Bienes y Servicios, 20 de Servicios e Insumos para la Salud y 12 de Salud Ambiental y Ocupacional. Asimismo, se impartieron 24 de las 44 sesiones informativas programadas y se entregaron tres mil 722 reconocimientos. Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez contribuye a que los establecimientos operen bajo estándares sanitarios que garanticen la protección de la salud y el bienestar de las familias mexiquenses.

Comentarios

comentarios