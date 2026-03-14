Gobierno del Edoméx implementa operativo médico en Teotihuacán por Equinoccio de Primavera

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pondrá en marcha el Operativo por el Equinoccio de Primavera del 14 al 16 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán, con el objetivo de brindar atención médica y salvaguardar la integridad de turistas nacionales e internacionales.

La Ceremonia Tradicional se realizará el 15 de marzo a las 11:30 horas en la Zona Arqueológica de Huamango. (Foto: Especial)

El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) instalará un Centro de Mando con seis camas de observación, además de desplegar dos ambulancias de soporte vital avanzado y una unidad de apoyo móvil que recorrerá la zona turística.

El coordinador operativo de la base Ecatepec del SUEM, Francisco Pérez Rangel, informó que en el operativo participarán 15 elementos entre médicos, paramédicos y personal de enfermería, quienes brindarán atención gratuita ante cualquier emergencia.

Precisó que el despliegue se realizará de las 6:00 a las 19:00 horas, tiempo en que permanece abierta la zona arqueológica, con el fin de ofrecer atención inmediata a las y los visitantes. Asimismo, señaló que el operativo también se mantendrá del 20 al 22 de marzo, por lo que exhortó a la población a disfrutar de esta temporada con responsabilidad y atender las recomendaciones de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México acerca servicios de atención prehospitalaria y medidas de prevención para proteger a quienes visitan Teotihuacán, uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país durante el equinoccio de primavera.

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