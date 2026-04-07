Gobierno del Edoméx inicia plan de vivienda social en Teotihuacán

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, una estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso a hogares dignos para familias de escasos recursos.

El plan contempla la construcción de 36 mil casas en toda la entidad, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. (Foto: Especial)

Esta iniciativa prevé la construcción de 36 mil viviendas en distintos municipios mexiquenses, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) . En su primera etapa, se contempla la construcción de 96 casas en un desarrollo habitacional de 6 mil 800 metros cuadrados en el municipio de Teotihuacán, en beneficio de 384 personas en el predio Potrero, donado por el ayuntamiento.

«Es una obra que nos va a apoyar y está haciendo el Gobierno Federal. Tenemos una gran meta en el Estado de México», expresó la gobernadora.

Desde Teotihuacán, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó que este programa tendrá alcance estatal y permitirá avanzar en la atención de una de las principales demandas sociales: el acceso a vivienda mediante acciones concretas en territorio.

La gobernadora subrayó que este tipo de obras no solo impactan en el patrimonio de las familias, sino que también detonan actividad económica local, al generar empleo y movimiento en sectores como la construcción.

Por su parte, Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, afirmó que el objetivo es construir entornos adecuados con planeación y coordinación interinstitucional, para ofrecer a las familias espacios seguros, dignos y con acceso a servicios básicos como agua potable y conectividad.

Al evento asistieron Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi; Tania Argumedo Chávez, coordinadora regional de Conavi; y Mario Paredes de la Torre, presidente municipal de Teotihuacán.

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