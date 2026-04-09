Gobierno del Edoméx instala Mesa de Trabajo para prevenir violencia feminicida

Por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría General de Gobierno (SGG) , en coordinación con la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) , instaló una Mesa de Trabajo para articular y poner en marcha una estrategia inédita e interinstitucional para la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia feminicida y feminicidio en la entidad.

La estrategia es resultado de las Mesas de Paz que dirige la Gobernadora Delfina Gómez y se ejecutará de manera paralela a las acciones por Alerta de Violencia de Género que hay en once municipios de la entidad. (Foto: Especial)

Al encabezar la instalación, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, señaló que este esfuerzo colaborativo surgió como resultado de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora, quien instruyó dar cumplimiento a las políticas contra la violencia de género promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, detalló que a partir de la Mesa de Trabajo se desarrollará un modelo integral basado en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia, y recuperación del proyecto de vida.

Este esquema de actuación será ejecutado en colaboración con la FGJEM, el Poder Judicial mexiquense (PJEM) , las Secretarías de Seguridad, Salud y Educación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM) , la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM) , el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM) .

Los 41 Centros LIBRE inaugurados por el Gobierno de México en el Estado de México y las tres sedes de Ciudad Mujeres (La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca) fungirán como atención de primer contacto para reconocer violencias, promover el empoderamiento y fortalecer redes comunitarias.

La estrategia incluirá la colaboración de los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS) de la SeMujeres, donde se brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social, así como Casas de transición, mecanismos de refugio y acompañamiento permanente en coordinación con los municipios.

Habrá un despliegue territorial para identificar de manera anticipada situaciones de riesgo en mujeres víctimas de violencia de género e intervenir antes de que escale a feminicidio. La estrategia se ejecutará de manera paralela a las acciones por Alerta de Violencia de Género vigentes en once municipios de la entidad.

A la instalación acudieron Dilcya García Espinoza, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM; Juan Sanz Almirón, director general de Políticas Públicas Municipales de la SGG; Martha Paulina Jacinto Bravo, directora general de Transversalización de la Perspectiva de Género de la SeMujeres; César Bulmario Díaz, coordinador de Enlace en materia penal del PJEM, y representantes de cada una de las dependencias participantes.

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