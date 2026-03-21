Gobierno del Edoméx invita a vacunar a mascotas en Semana Nacional Antirrábica 2026

Con el objetivo de proteger contra la rabia a lomitos y michis, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, llevará a cabo del 22 al 28 de marzo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, con la meta de aplicar 2.8 millones de dosis gratuitas.

Se realizará del 22 al 28 de marzo; meta de 2.8 millones de dosis. (Foto: Especial)

La secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, informó que se instalarán módulos en centros de salud y espacios públicos de los 125 municipios. Para conocer su ubicación, la ciudadanía puede consultar la liga https://salud.edomex.gob.mx/isem/puestos_vacunacion_antirrabica, donde también se detallan fechas y horarios de atención.

Destacó que esta jornada se realiza por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte de las acciones para proteger a los seres sintientes y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Subrayó que la vacunación contribuye a proteger la salud pública al interrumpir la circulación del virus rábico y prevenir casos en perros y gatos.

Precisó que las mascotas deben vacunarse al mes de nacidas, recibir un refuerzo a los tres meses y posteriormente una dosis anual durante toda su vida. Asimismo, recomendó que los animales sean llevados por una persona adulta; en el caso de los perros, con correa y, de ser posible, bozal; mientras que los gatos pueden transportarse en jaula, bolsa, caja o envueltos en una tela, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes y del personal de salud.

Finalmente, señaló que en esta jornada participará personal de las 19 Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) , en coordinación con ayuntamientos, organizaciones sociales y voluntariado.

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