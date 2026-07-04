Gobierno del Edomex pone en operación primer Centro de Atención Múltiple en Hueypoxtla

El Gobierno del Estado de México puso en operación el primer Centro de Atención Múltiple (CAM) en la historia de Hueypoxtla, un espacio que garantiza el derecho de 150 niñas, niños y adolescentes con discapacidad y necesidades específicas de aprendizaje a recibir educación especializada cerca de sus hogares. Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que este CAM representa un cambio histórico para las familias del municipio que durante años no contaron con este servicio educativo.

La obra requirió de una inversión de más de 8.5 millones de pesos. (Foto: Especial)

Por primera vez, 150 niñas, niños y adolescentes contarán con un espacio educativo especializado en su propio municipio, sin necesidad de trasladarse a otras localidades para acceder a atención especializada. La obra requirió de una inversión de más de 8.5 millones de pesos, producto del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Hueypoxtla, que donó el inmueble, y el Gobierno estatal a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).

La intervención contempló la adecuación de aulas, rehabilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción de rampas, colocación de barandales y barras de apoyo para estudiantes con discapacidad, reacondicionamiento de un salón de cómputo, impermeabilización de edificios, construcción de andadores, además de la entrega de mobiliario escolar y equipo especializado. El CAM atenderá a personas con discapacidad y necesidades de aprendizaje en un entorno accesible, cercano y diseñado para fortalecer su autonomía y desarrollo integral.

Con la entrega del CAM, el titular de la SECTI inició la tercera vuelta de trabajo por los 125 municipios del Estado de México, una estrategia para dar seguimiento a las necesidades de las comunidades escolares. Como parte de esta gira, visitó el Centro de Bachillerato Tecnológico «Dr. Efraín Hernández Xolocotzi» y la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 19 en San Martín de las Pirámides, donde encabezó un encuentro con directivos y personal de Educación Media Superior para acompañar las acciones rumbo al cierre del ciclo escolar 2025-2026.

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