Gobierno del Edomex presenta en Veracruz estrategia internacional para el rescate del Ahuehuete

Especialistas de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México y de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) participaron con ponencias y prácticas de campo en el VI Congreso Nacional del Ahuehuete y II Congreso Internacional del Ahuehuete y Bosques de Galería, realizado del 3 al 5 de julio en el municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

Participaron representantes de los estados de México, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México y Veracruz, así como especialistas internacionales. (Foto: Especial)

Durante la inauguración, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que hablar del ahuehuete es hablar de la historia de México y que la estrategia del Gobierno de Delfina Gómez impulsa la restauración integral de los bosques de galería mediante el trabajo coordinado con ejidatarios y comuneros.

El director general de PROBOSQUE, Alejandro Sánchez Vélez, explicó que esta especie posee un extraordinario valor ecológico por la gran diversidad de flora y fauna que alberga, además de desempeñar un papel fundamental en la depuración del agua y la conservación de los ecosistemas ribereños. La estrategia del Gobierno estatal impulsa la restauración integral de los bosques de galería, mediante la plantación de ahuehuetes en arroyos y ríos mexiquenses, educación ambiental a través del Bosque Escuela y diversas acciones impulsadas con la Secretaría del Campo.

El congreso se desarrolló en el marco del Día del Ahuehuete, conmemorado el 1 de julio. Esta especie fue declarada Árbol Nacional en 1921, con motivo del Centenario de la Consumación de la Independencia de México. La delegación mexiquense presentó las conferencias «Cruzada Nacional por el Rescate del Ahuehuete y los Bosques de Galería», «Experiencias de la restauración de los ríos y bosques de galería en el Estado de México» y «Reproducción de Taxodium mucronatum en el Estado de México». El ahuehuete posee un extraordinario valor ecológico por la gran diversidad de flora y fauna que alberga.

Durante el encuentro se entregó un reconocimiento al colectivo «Los Viejos del Agua» por su labor en favor de la conservación del ahuehuete. Como resultado del congreso, las instituciones participantes acordaron fortalecer la colaboración interestatal para impulsar acciones de conservación del ahuehuete y los bosques de galería, promover el intercambio de experiencias y favorecer la permanencia de las especies nativas. Participaron representantes de los estados de México, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México y Veracruz, así como especialistas internacionales.

Comentarios

comentarios