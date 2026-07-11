Gobierno del Edomex presenta estrategias para prevenir y atender violencia contra niñas, niños y adolescentes

El Gobierno del Estado de México realizó la Mesa de Trabajo de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, que busca mejorar la coordinación interinstitucional para impulsar acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra la niñez y juventud mexiquense.

Se acordó el intercambio de información entre dependencias para consolidar una respuesta articulada y oportuna. (Foto: Especial)

Se puntualizó el impulso a la protección integral mediante la presentación de estrategias, servicios y programas orientados a la atención y prevención, como la Ruta de Actuación Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia del Estado de México.

Además, se acordó el intercambio y actualización de información entre las dependencias participantes para consolidar una respuesta articulada, oportuna y centrada en el interés superior de la niñez y adolescencias. La Mesa de Trabajo busca mejorar la coordinación interinstitucional para impulsar acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia en este sector de la población.

Tania Montcerrat Granados Cervantes, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estado de México, destacó que la coordinación es fundamental para brindar entornos seguros para el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Esta Comisión coordina los compromisos internacionales del Estado mexicano, en especial la Agenda 2030 de la ONU, y opera bajo las estrategias de aplicación y vigilancia de las leyes, promoción de normas y valores protectores, creación de entornos seguros, apoyo a padres y cuidadores, fortalecimiento económico, garantía de servicios de respuesta y apoyo, así como educación y habilidades para la vida. Se acordó el intercambio de información entre dependencias para consolidar una respuesta articulada y oportuna.

Con la participación de representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México y de organismos públicos autónomos, se refrendó el compromiso para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a este sector. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su prioridad para salvaguardar y proteger los derechos humanos, impulsando políticas públicas eficaces que prevengan la violencia y fortalezcan la cultura de paz.

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