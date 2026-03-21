Gobierno del Edoméx presenta Prontuario de la Legislación Laboral con nuevas disposiciones

El Gobierno del Estado de México presentó el Prontuario de la Legislación Laboral del Estado de México 2025, una herramienta actualizada que sistematiza los principales criterios, reformas y disposiciones en materia laboral, con el objetivo de facilitar su consulta y fortalecer la certeza jurídica para trabajadores, empleadores y operadores del sistema de justicia laboral.

Se actualiza la legislación laboral y se agrega la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. (Foto: Especial)

El documento fue presentado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo estatal, que encabeza Norberto Morales Poblete, quien destacó la importancia de ofrecer a la ciudadanía un instrumento que les permita reconocer de manera clara las leyes laborales que los rigen. «El mundo del trabajo vive una transformación profunda. Las reformas en materia laboral no sólo han modificado estructuras jurídicas, sino que han redefinido la manera en que entendemos la justicia, la conciliación y el equilibrio entre los factores de la producción. En este contexto, contar con instrumentos claros, accesibles y actualizados no es un lujo, es una necesidad», destacó.

El prontuario integra de manera ordenada los cambios más recientes en la legislación laboral, así como criterios relevantes derivados de tribunales, lo que permite una interpretación más clara y homogénea de las normas aplicables en el ámbito estatal y federal. Con respecto a la versión anterior, se agregó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Con esta actualización, se refuerza el compromiso institucional con la modernización del sistema de justicia laboral, en línea con la reforma laboral, al promover procesos más ágiles, transparentes y centrados en la conciliación como vía prioritaria para la resolución de conflictos.

El procurador de la Defensa del Trabajo, Efrén Sánchez López, señaló que «hablar del Prontuario de la Legislación Laboral es hablar de una síntesis histórica, en donde coinciden los derechos de las y los trabajadores, que son el resultado de movimientos sociales y progresistas, hasta llegar a una legislación laboral que permite regular las relaciones entre capital y el trabajo».

La publicación del Prontuario Laboral 2025 representa un paso importante hacia la consolidación de un entorno laboral más justo y equitativo en el Estado de México, al brindar herramientas que favorezcan el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras.

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