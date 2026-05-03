Gobierno del Edoméx promoverá adopción de mascotas durante partido de México contra Serbia

El Gobierno del Estado de México impulsa “La Mejor Jugada es Adoptar” y llevará esta iniciativa al partido entre la Selección Mexicana y Serbia con la finalidad de que lomitos y michis rescatados encuentren un hogar.

Campaña del Gobierno estatal ha logrado que 155 seres sintientes encuentren hogar; los animales se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados. (Foto: Especial)

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) , se instalará un módulo de adopción a las afueras del Estadio Nemesio Diez el próximo 4 de junio, para que la afición pueda conocer, convivir y brindar una familia a seres sintientes.

La iniciativa nació para promover la adopción responsable de perros y gatos, crear conciencia sobre el cuidado de los seres sintientes y consolidar una cultura de compromiso en las familias mexiquenses. A través de jornadas realizadas en los días de partido, se ha logrado que 155 lomitos y michis encuentren un hogar.

Cada uno de estos seres sintientes cuenta con un protocolo integral de salud: se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados; además, se da seguimiento puntual a cada adopción para asegurar bienestar, cuidado y familias responsables.

La CEPANAF continuará con activaciones especiales durante los encuentros como local del Deportivo Toluca. Cada partido será una oportunidad para jugar en equipo por quienes no tienen voz, invitando a las y los aficionados a convertirse en parte de esta alineación ganadora.

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