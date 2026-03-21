Gobierno del Edoméx realiza 48 esterilizaciones y 153 desparasitaciones gratuitas en Mexicaltzingo

Como parte de las acciones que fortalecen el bienestar animal en el Estado de México, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez llevó la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta) al municipio de Mexicaltzingo, donde se realizaron 48 esterilizaciones y 153 desparasitaciones gratuitas, además de consultas veterinarias.

Se brinda orientación sobre la tutela responsable y cuidado de los seres sintientes.(Foto: Especial=

Esta iniciativa, a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) , representa un paso firme hacia una atención ética y responsable de la sobrepoblación de animales en situación de calle, colocando en el centro a los seres sintientes y promoviendo la participación de la ciudadanía.

Alma Diana Tapia Maya, directora general de la CEPANAF, expresó: «Hoy le damos voz a quienes no la tienen. Gracias a todas y todos ustedes, tutores responsables, porque su presencia refleja respeto, compromiso y, sobre todo, amor por sus seres sintientes. Son ejemplo de lo que debemos construir como sociedad».

Además, se instalaron módulos informativos sobre la Estrategia CERA, así como un módulo de Cultura y Tutela Responsable, donde se brindó orientación para fortalecer el cuidado adecuado de los animales de compañía.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan el bienestar animal, fortalezcan la participación social y establezcan una cultura de respeto y empatía hacia los seres sintientes.

La meta es consolidar dicha Estrategia en todo el territorio mexiquense, al fortalecer la infraestructura de resguardo, ampliar las jornadas educativas y promover comunidades más solidarias y humanas, donde la empatía, la educación y la responsabilidad compartida sean la base del cuidado de todos los seres sintientes.

Comentarios

comentarios