Gobierno del Edoméx reduce 36% delitos de alto impacto en Teotihuacán durante 2026

Con las estrategias de seguridad implementadas en el Estado de México a través de la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante 2026 el municipio de Teotihuacán registra una disminución del 36 por ciento en delitos de alto impacto. En sus redes sociales, la mandataria señaló: «Iniciamos las actividades de hoy en #Teotihuacán, en reunión de la Mesa de Paz. En lo que va del año, en el municipio se tiene una disminución de 36% en delitos de alto impacto, destacando la baja de 50% en homicidio doloso, en comparación al 2025. La coordinación de los tres órdenes de gobierno es esencial para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses».

En lo que va del año, destaca la baja de 50 % en homicidio doloso, en comparación con el año anterior. (Foto: Especial)

Estos resultados fueron dados a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , al resaltar el trabajo conjunto y el seguimiento a denuncias ciudadanas.

Teotihuacán es reconocido como Pueblo Mágico y resguarda una de las zonas arqueológicas más importantes del país. Por ello, se implementan acciones como los operativos «Equinoccio de Primavera» y «Visitante Seguro» , con la finalidad de reforzar la seguridad en temporadas de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, procurando el bienestar de la población y fortaleciendo el sector turístico.

En la sesión número 62 participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, secretaria técnica; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Edoméx; Mario Paredes de la Torre, presidente municipal de Teotihuacán; además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

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