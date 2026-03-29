Gobierno del Edoméx renueva imagen del Periférico Norte con iluminación y balizamiento

Como parte de la reconstrucción integral del Periférico Norte en este «2026, Año de las Obras en EdoMéx» , la seguridad para los más de 200 mil conductores diarios de esta vía es una prioridad para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Por ello, se contemplan acciones de balizamiento con el objetivo de agilizar el tránsito, delimitar carriles, señalar salidas y aumentar la visibilidad para la prevención de accidentes.

Las labores de balizamiento ayudan a delimitar carriles, indicar salidas, curvas, velocidad y aumentar la visibilidad en beneficio de más de 200 mil conductores diarios. (Foto: Especial)

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, detalló: «Estamos haciendo un cambio total en la imagen, inclusive los captafaros que van en los triblocks, el tema de los reflectores que lleva y que va a dar un tema de iluminación, ya que también estamos haciendo cambio de las luminarias que comprende el Periférico en sus 108 kilómetros«.

Entre los dispositivos reflectantes para procurar un tránsito ordenado de día y noche, se toman en cuenta aspectos importantes como los señalamientos para advertir las curvas y la velocidad óptima para circular por la vía. «El tema de la velocidad restrictiva, que es el límite y la velocidad de proyecto, los 80 kilómetros lo vamos inclusive a balizar también en el pavimento para que la gente lo observe y que tengan cuidado también al circular, que es un tema de seguridad», detalló González Toral.

Estas acciones, que velan por la tranquilidad de los usuarios de la vía —quienes además podrán disminuir los tiempos de traslado—, mejoran también la imagen urbana con la atención a la jardinería en los tramos con zonas verdes y la mejora de puentes peatonales.

El funcionario resaltó los trabajos de desazolve, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y los municipios, que contribuyen al mantenimiento y duración de la infraestructura de esta importante arteria vial para evitar el maltrato del asfalto nuevo que se está colocando en la superficie de rodamiento.

Finalmente, agradeció la paciencia de los conductores con las obras de reconstrucción con jornadas nocturnas y diurnas con la finalidad de hacer la entrega; asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar esta obra para mantenerla en buenas condiciones y no tirar basura.

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