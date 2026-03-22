Gobierno del Edoméx reporta 75% de avance en reconstrucción del Periférico Norte

El Gobierno del Estado de México reporta un avance del 75 por ciento en la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes del país y pilar histórico de la movilidad metropolitana, que conecta al Valle de México con el corredor industrial y logístico hacia el centro y norte del país.

Atiende una vialidad concebida desde 1925 y fundamental para millones de traslados diarios. (Foto: Especial)

El Periférico Norte forma parte del Anillo Periférico, un proyecto concebido en 1925 por el arquitecto Carlos Contreras como una solución para ordenar el crecimiento urbano. Su construcción inició en la década de 1950 y el anillo completo fue inaugurado en 1961. «Tiene más de 2.5 décadas que no se le da este mantenimiento», señaló Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México.

Esta acción se suma a la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer este «2026, Año de las Obras en EdoMéx» . Contempla la intervención de 108 kilómetros, de los cuales se han intervenido 81, desde los límites con la Ciudad de México hasta la carretera México–Querétaro, para beneficiar de manera directa a habitantes de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, así como a millones de personas que transitan diariamente por esta vía.

Actualmente, la reconstrucción se desarrolla con cuatro frentes de trabajo simultáneos, maquinaria de alta precisión y la participación de cerca de dos mil personas, entre empleos directos e indirectos, enfocadas en la renovación de carriles centrales y laterales.

Por esta vialidad circulan en promedio 204 mil vehículos diarios, lo que la convierte en una de las más transitadas del país. La nueva superficie de rodamiento permitirá la mejora de las condiciones de seguridad vial y reducir los tiempos de traslado una vez concluidos los trabajos principales. «Hablamos de que más de dos autos por segundo circulan por esta vía y el tiempo de recorrido se reduce de entre 15 a 20 minutos para todo el tránsito», indicó Israel Castañón Murillo, director de Infraestructura Carretera.

Con el avance sostenido de la reconstrucción integral del Periférico Norte, el Gobierno del Estado de México consolida una de las obras de movilidad más relevantes de las últimas décadas y recupera una vialidad que ha acompañado el desarrollo económico y social de la región por más de medio siglo.

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