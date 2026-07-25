Gobierno del Edomex restaura Bosques de Galería para proteger ríos y conservar el agua

El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), impulsa una estrategia de restauración de Bosques de Galería, también conocidos como de ribera, para recuperar los ecosistemas que protegen los ríos, favorecen la infiltración de agua y reducen la erosión del suelo.

De acuerdo con la dependencia, esta estrategia es la primera iniciativa de atención de estos ecosistemas por parte de administraciones estatales, lo que la posiciona como referente nacional. (Foto: Especial)

Como parte de la Campaña Estatal de Restauración Hidrológico-Forestal 2026, se realizan jornadas de limpieza en ríos y arroyos; establecimiento de especies como el ahuehuete, sauce llorón y aile; estabilización de taludes, y obras de conservación de suelos. Probosque ha intervenido más de 17 kilómetros de cauces con limpieza, reforestación y obras para reducir la erosión en lo que va de 2026.

Las labores incluyen capacitación a núcleos agrarios para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones mediante el método Probosque, un sistema de plantación que especifica la manera correcta respecto a espacios y tipo de árboles, así como prácticas silviculturales como chaponeo, podas y acomodo de material vegetal para retener el suelo y disminuir los procesos de erosión. La estrategia incorpora capacitación a núcleos agrarios para dar mantenimiento permanente a estos ecosistemas, garantizando su conservación a largo plazo.

En lo que va de 2026, Probosque ha realizado 16 jornadas de restauración en Bosques de Galería, con intervención en más de 17 kilómetros de ríos y arroyos, donde además de la reforestación se han retirado más de 16 toneladas de residuos sólidos. Estas acciones se han desarrollado principalmente en los municipios de Atizapán, Nicolás Romero, Tepetlaoxtoc, Tejupilco, Jocotitlán, Coatepec Harinas, Villa Victoria, Temamatla y Timilpan. La restauración de Bosques de Galería protege ríos y conserva el agua, reduciendo la erosión y mejorando la calidad del agua.

De acuerdo con la dependencia, esta estrategia es la primera iniciativa de atención de estos ecosistemas por parte de administraciones estatales, lo que la posiciona como referente nacional. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la restauración hidrológico-forestal mediante acciones que protegen los cuerpos de agua, conservan el suelo, favorecen la biodiversidad y generan beneficios ambientales para las comunidades mexiquenses.

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