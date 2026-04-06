Gobierno del Edoméx reúne a 240 estudiantes en Segundo Gran Concurso de Robótica “Recycling-Bot”

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó el Segundo Gran Concurso de Robótica 2026 “Recycling-Bot” en el Polideportivo de Texcoco, con la participación de 240 estudiantes y 48 docentes de los Centros de Bachillerato Tecnológico de la entidad.

Este certamen fomenta la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y la conciencia ecológica en las nuevas generaciones. (Foto: Especial)

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que este tipo de actividades permiten a las y los estudiantes desarrollar habilidades técnicas, el trabajo en equipo y aplicar sus conocimientos en la solución de problemáticas actuales.

El certamen reunió a alumnas y alumnos de las carreras de Técnico en Mecatrónica, Técnico en Autotrónica y Técnico en Informática, quienes desarrollaron prototipos de robots elaborados con materiales reciclados o reutilizados, con la finalidad de proponer soluciones sostenibles ante los retos ambientales.

Hernández Espejel indicó que, a través de esta iniciativa, se busca sensibilizar a las y los estudiantes sobre la importancia de adoptar prácticas responsables con el medio ambiente, al promover valores como la innovación, el trabajo colaborativo y la responsabilidad social.

Las y los participantes presentaron sus proyectos ante un jurado calificador especializado. Como elemento distintivo, el concurso contó con la presencia de androides interactivos que acompañaron las actividades, generando un ambiente dinámico que incentivó el interés por la robótica y las tecnologías emergentes.

Tras la deliberación del jurado, resultó ganadora la alianza conformada por los equipos “Falcón Bo” y “Stacktronic” del CBT Dr. Horacio Ramírez de Alba, Apaxco, así como el equipo “EcoBot” del CBT Chiautla, quienes destacaron por su creatividad, capacidad técnica y compromiso con la sustentabilidad.

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