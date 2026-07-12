Gobierno del Edomex reúne a más de mil 800 adultos mayores en Olimpiadas de Oro 2026

El Gobierno del Estado de México, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la Coordinación de Atención a Adultos Mayores (CAAM), reunió a más de mil 800 personas de 60 años y más de todas las regiones de la entidad en las Olimpiadas de Oro Estatales 2026, una iniciativa que promueve el envejecimiento activo, la integración social y el bienestar de este sector de la población.

(Foto: Especial)

Participaron adultos mayores provenientes de 63 municipios, quienes demostraron que la actividad física, la cultura y la recreación fortalecen la salud y la calidad de vida.

En el marco de la Década del Envejecimiento Saludable, la Directora General del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, acompañada por Gloria Tokunaga Castañeda del Sistema Nacional DIF y Sem Yesuí Mejía Juárez, Coordinador de Atención a Adultos Mayores del DIFEM, dio la bienvenida a los participantes y reconoció su entusiasmo, perseverancia y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones. La iniciativa promueve el envejecimiento activo, la integración social y el bienestar de este sector, impulsando una vida saludable y participativa.

Labastida Sotelo expresó que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha instruido atender a las personas mayores, reconociendo su historia, trabajo y esfuerzo. Las competencias incluyeron disciplinas deportivas como atletismo, caminata, lanzamiento de bala, natación, ajedrez, dominó y cachibol, así como actividades culturales de canto, danza folclórica, danza estilo libre, baile en pareja y declamación de poesía, además de actividades lúdicas como lotería y juegos de memoria. El evento reunió a más de mil 800 personas mayores de 60 años en la Unidad Deportiva «Lic. Juan Fernández Albarrán» en Zinacantepec.

El evento contó con el respaldo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, por las facilidades otorgadas en la sede. Con estas acciones, el Gobierno estatal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan un envejecimiento digno, saludable, participativo e incluyente, reconociendo a las personas mayores como protagonistas fundamentales del desarrollo y la vida comunitaria.

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